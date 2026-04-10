人手不足が続いているという歯科衛生士。そのたまごたちがきょう、第一歩を踏み出しました。 【写真を見る】【求人倍率12倍】就職に困らない最強の資格!? "熊本歯科衛生士"専門学院で入学式 高齢化社会で光る「歯の専門職」 熊本 少し緊張した面持ちで入場した熊本歯科衛生士専門学院の新入生たち。 式では、牛島隆学院長が新入生を激励し、嶋田心奈さんが「仲間と共に支え励まし合い、成長できる3年間にします」と意気込みを語