◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１０日・横浜）＝雨天中止広島・石原貴規捕手が出場選手登録を抹消された。２日のヤクルト戦（神宮）と４日の阪神戦（マツダ）で途中出場したが、打席はなかった。代わって、７年目の持丸泰輝捕手が合流。雨天中止のため登録は見送られたが、１１日からベンチ入りする。２２年以来、４年ぶりに１軍で出場するチャンス。新井監督は「ファームから推薦があった。守る面も、バッティングも（