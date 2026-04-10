◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人は２回、１死一塁から増田陸の左翼線への適時二塁打で吉村から先制した。キャベッジが一塁から激走してヘッドスライディングで生還した。さらに１死二塁、続く７番・中山がライナーで左前安打を放った。中山はヤクルト戦は昨年打率４割４厘、４本塁打。対吉村も昨季７打数３安打で打率４割２分９厘、１本塁打という相性の良さを発揮した。中山の一打で三塁コ