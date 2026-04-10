成田空港の滑走路新設を巡る協議会で、千葉県芝山町の麻生孝之町長（左端）らにあいさつする成田国際空港会社の藤井直樹社長（右端）＝10日午後、千葉県成田市成田空港の滑走路新設を巡り、成田国際空港会社（NAA）は10日、国や千葉県、周辺自治体の首長らでつくる協議会を開き、用地取得の難航を理由に土地収用法に基づく「強制収用」手続きを検討する方針や、目標としてきた2029年3月末の供用開始延期を報告した。藤井直樹社長