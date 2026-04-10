与野党は１０日、「選挙運動に関する各党協議会」を国会内で開き、Ｘ（旧ツイッター）の運営法人から、選挙期間中の偽・誤情報対策について聞き取った。この日で事業者からのヒアリングを終え、次回からはＳＮＳ規制など具体的な対応策の協議に入る。出席者によると、会合では、今後の論点をまとめた資料が事務局から提示され、ＳＮＳ規制に関して各党でそれぞれ議論し、次回の協議会に意見を持ち寄ることを確認した。