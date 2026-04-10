◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が今季初の５番で先発出場し、２回の第１打席で中前打。続く増田陸内野手（２５）の左翼線二塁打で一気に生還した。好調の助っ人が５番起用に応えた。０―０の２回１死、２球目の外角１１３キロカーブを中前へ。チーム初ヒットで出塁すると、続く増田陸の左翼線への当たりで快足を飛ばし、ヘッドスライディングで生還。先制