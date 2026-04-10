お菓子は無敵！！！ヴァネロペが思い描いたスウィーツいっぱいの世界「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のテーマは、『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いた、お菓子でできた世界。昼のパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」では、お菓子でできたリゾートをコンセプトに、ヴァネロペやミッキーをはじめとするディズニーの仲間たちが登場します。まずは主役のヴァネロペのフロート！ 夏らし