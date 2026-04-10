ブックカフェ「星の光の澄みわたり」 「こんなところになぜあるの？」と思うような意外な場所にあるお出掛けスポット。岡山県の「もっと星を好きになるカフェ」を紹介します。 倉敷市にある倉敷天文台。誰でも星が見られるようにと設置された日本初の民間天文台で、2026年11月に100周年を迎えます。 望遠鏡をのぞくと、宇宙に輝く星々を見ることができます。 （柳下遥リポート）「天文台の敷地を奥に進