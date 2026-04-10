連携協定締結式の様子（3月24日提供：BIKEN財団） 香川県観音寺市は2026年3月24日、市内に拠点を置くワクチンメーカー・BIKEN財団と連携協定を結びました。市内の高学年の児童向けに、感染症予防とヘルスリテラシーの教材を作ります。 5月中に教材を使った授業を観音寺市内の小学校で行って改良を加え、9月に小学6年生に配布する予定です。 感染症予防の教材「感染症とその予防」は、科学的根拠に基