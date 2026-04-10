【動くぞ！変形！ギガデカドクターイエロー】 7月18日 発売予定 価格：7,480円 タカラトミーは、鉄道玩具「動くぞ！変形！ギガデカドクターイエロー」を7月18日に発売する。価格は7,480円。 本商品はドクターイエローを全長約470ミリで立体化。レールの上にギガデカドクターイエローを載せて、レバーを操作