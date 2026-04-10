4月11日から始まる「高知アニクリ祭2026」を前に10日、メディア向けの内覧会が行われました。今年（2026年）で3回目となる「高知アニクリ祭」。クリエイターの育成や関連企業の誘致によって地域の活性化を目指す「高知アニメクリエイター聖地プロジェクト」の一環として2024年から行われています。11日の開幕を前にメイン会場となる高知市の県民体育館がメディア向けに開放され、「葬送のフリーレン」や「名探偵