高知県内の赤ちゃんの健やかな成長を見守る「赤ちゃん会」に、2026年から新たに社会貢献事業が加わります。「赤ちゃん会」は高知県内の赤ちゃんの健康と健やかな成長を見守り続け今年（2026年）で92回目を迎えます。4月10日、高知新聞社で、新たな取り組みとなる社会貢献事業として、施設や団体に備品などを贈呈するセレモニーが行われました。備品などが贈られたのは高知医療センターと高知大学医学部附属病院、児童