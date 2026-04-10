９日、閩江の上流域でごみを拾う民間団体のメンバー。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月10日】中国福建省武夷山市上梅郷では、民間団体が閩江（びんこう）上流・支流の環境を守る定期巡回を実施している。参加者は豊かな自然に思いをはせながら清掃作業などに取り組んでいる。９日、閩江の上流域でごみを拾う民間団体のメンバー。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）９日、閩江の上流域でご