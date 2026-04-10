プルデンシャル生命の社員らが顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていた問題で、金融庁が親会社に月内にも立ち入り検査することが分かりました。プルデンシャル生命は、社員ら100人以上が顧客から合わせておよそ31億円の金銭を不正に受け取っていた問題で、当時の間原社長が引責辞任、5月9日までの90日間、新規契約の保険販売を自粛しています。こうしたなか、金融庁がプルデンシャル生命に続いて、月内にも、親会社の「プルデン