どの角度から見ても美しく輝く肌へ♡NARSから待望のスティックタイプハイライターが登場します。繊細な光をまとったようなツヤ感と、なめらかなテクスチャーで、理想のグロウ肌を簡単に演出。持ち運びやすく、外出先でもさっと使える便利さも魅力です。新しいツヤ肌メイクを楽しみたい方は必見のアイテムです♪ 光を操る新スティック♡ 「NARS ライトリフレクティング ルミナイジングスティック」は