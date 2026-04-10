10日午後6時46分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鳥取県の米子市と鳥取南部町、それに日南町、島根県の松江市、安来市、奥出雲町、それに邑南町です。【各地の震度詳細】■