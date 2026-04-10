記者会見する被団協の田中熙巳代表委員（中央）ら＝10日午後、東京都中央区日本原水爆被害者団体協議会（被団協）や「核戦争に反対する医師の会（反核医師の会）」など3団体は10日、記者会見を開き、国内の金融機関に核兵器製造企業への投融資の停止を求める運動を始めたと発表した。「自分たちが預けたお金が核兵器製造への投融資に使われている実態を国民に知ってもらい、金融機関も平和のために行動してほしい」としている。