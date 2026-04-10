自民党の参院議員が憲法改正に向けた議論を促進するため、新たな議員連盟を設立する方針を固めたことが分かった。名称は「憲法改正実現議員連盟」とする方向で、22日にも国会内で設立総会を開く。関係者が10日、明らかにした。