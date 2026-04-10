2025年12月、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられるH3ロケット8号機。2段目のエンジンが予定より早く停止し、打ち上げは失敗した昨年8号機の打ち上げに失敗し、運用が止まっているH3ロケットについて、宇宙航空研究開発機構（JAXA）と文部科学省が、最短で今年6月の飛行再開を検討していることが10日、関係者への取材で分かった。人工衛星を載せていた台座の破損が原因とみており、対策や検証を経て時期を見極める。