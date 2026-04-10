日本スポーツ振興センター（JSC）は10日、スポーツ振興くじの収益を財源とした「地域スポーツ振興助成」の新設を決めた。公立中学校の運動部活動を民間団体に委ねる地域展開（地域移行）での活用などを念頭に置いている。2026年度は人口5千人未満の302市町村を対象に支援し、1自治体当たり50万円を交付する。本格実施する27年度から対象を全市町村へと拡大。交付額はくじの売り上げなどを踏まえて決定する。同日の助成審査委員