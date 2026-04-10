アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が、パキスタンで11日午前から始まる予定です。イスラエルによる親イラン組織への攻撃が続くなか、協議が実際に行われ、ホルムズ海峡を含む緊張の緩和につながるのか、注目されます。【写真を見る】トランプ大統領「今すぐやめるべきだ！」イランの通航料徴収ホルムズ海峡の開放、原油価格…パキスタンで11日午前予定の米イラン協議緊張緩和につながるかアメリカトランプ大統領（