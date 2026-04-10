株式会社NEXERと医療・介護分野の求人支援を手がけるアスメディックス株式会社（求人ER）が共同で実施したアンケート調査で、回答者の70.0%が「患者さんや家族からの感謝の言葉」にやりがいを感じている一方、35.0%が「業務量の多さによる心身の限界」で離職を意識した経験があることが明らかになりました。【グラフ】看護師の仕事で「やりがい」を感じるのはどんな時？（調査結果を見る）この調査は、「看護師として働いている、