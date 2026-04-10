愛知県弥富市で、約145ヘクタールの田んぼを管理する農業法人「鍋八農産」。4月から田植えが始まり、きのうは約3000平方メートルの田んぼで、早場米の「あきたこまち」の苗を植えていました。 【写真を見る】コメ農家が悲鳴 軽油に1か月66万円 ｢コメが売れても手元に残るお金が少ない｣ 農機具のゴムベルトも…｢入手できないとおしまい｣ （鍋八農産 八木輝治代表）Q.ことしのコンディションは？「令和7年産の時期がだ