熱海の中心部から車で約10分、南熱海エリアに位置する網代（あじろ）温泉は、どこか懐かしい漁師町の情緒を今に伝える「熱海の秘湯」です。かつては港町として隆盛を極め、現在も「干物銀座」と呼ばれる通りに約30軒の干物店が並ぶなど、潮の香りに包まれたのどかな風景が広がっています。温泉としての実力も高く、豊富な湯量を活かして自家源泉を持つ宿も少なくありません。泉質は主に塩化物泉や単純温泉で、お湯はさらさらとした