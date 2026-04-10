四川省成都市の管轄下にある都江堰市の竜池国家森林公園内の華西亜高山植物園でこのほど、29年間かけて人工育成が行われてきた貴重な高山シャクナゲ「凸尖杜鵑」が初めて開花した。新華網が伝えた。同植物園の研究員によると、「凸尖杜鵑」はシャクナゲの中で最も葉が長い種類で、もともとは雲南省や西蔵自治区の標高が高い原生林に分布しており、人工繁殖のサイクルが長く、繁殖の難易度も極めて高い。今回開花した株は成長が良好