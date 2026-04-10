中国中部の安徽省にある安慶師範大学の趙凱教授が率いるチームと安徽師範大学の黄松教授が率いるチームは、9年間にわたる共同調査研究を経て、同省安慶市岳西県鷂落坪国家級自然保護区で野生のオオサンショウウオの新種を発見し、「鷂落坪オオサンショウウオ」と命名しました。この研究成果は4月7日、国際学術誌「Zoosystematics and Evolution（動物系統と進化）」に掲載されました。趙凱教授チームが鷂落坪で2017年に野外調査を