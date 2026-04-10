ABEMAが、4月11日より30時間ノンストップで生放送する開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』の全出演アーティストの歌唱曲を発表した。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） 本企画では、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そし