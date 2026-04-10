岡山県新見市の私設植物園で、山野草をはじめとした春の花々が見ごろを迎えています。 【写真を見る】新見市の私設植物園 “シャクナゲの里まんさく園” で春の花々が幻想的に山野草を中心に20種類ほど【岡山】 きょう（10日）は午後から雨が止み、園内には幻想的な光景が広がっていました。 雨上がりの植物園でヒュウガミズキの花が輝きます。 四季折々の花々が楽しめる「シャクナゲの里まんさく園」です。 およそ60年前、