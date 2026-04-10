Image: Amazon これがちょうどいい。最近、机の上の充電環境を見直すべく、USB充電器を小型でUSB-Cポートが多いものに買い替えました。次に必要なものは、USB-Cケーブル。部屋を探せば、いくらでもUSB-Cケーブルは出てくるのですが、どれも1mクラスのものばかり。正直、机の上での充電目的には長すぎます。そこで、そこそこ充電スピードがあり、短いやつを探していたら、ちょうどいいものが