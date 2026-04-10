ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」は、5月29日（金）から、ハローキティと初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗で発売。公式ウェブストアでは、5月12日（火）より、先行予約販売を開始する。【写真】持ち歩きに便利！ラブクロムとコラボした“チャーム付きコーム”も■人気ブランドとコラボ今回発売される「Cosme Kitchen × HELLO KITTY」は、サンリオ人気キャラク