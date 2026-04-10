島原・天草一揆の犠牲者を追悼するイベントが、南島原市で開かれました。 今年で32回目の開催となった「原城一揆まつり」。 江戸時代初期、農民やキリシタンが藩の圧制に耐えかねて起こした「島原・天草一揆(＝島原の乱)」の舞台、原城跡で、3万7千人を超える犠牲者を悼む行事です。 会場では、ステージイベントや特産品の販売が行われたほか、地元の有志がつくった高さ約15メートルの「一夜城」がお目見え。