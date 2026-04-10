札幌市保健所が出している、１週間当たりの１つの医療機関における平均患者数ですが、先月まで警報レベルとなる８人を超えていました。いまは春休みなどで少し落ち着いてきてはいるものの、２０２６年はここ１０年で最多ペースで流行したとされる、２０２５年と同様に推移しています。引き続き、マスクの着用や手洗い、うがいなど感染予防を徹底してください。