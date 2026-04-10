壱岐市の70代の男性が現金およそ410万円をだまし取られるニセ電話詐欺の被害に遭いました。 ニセ電話詐欺の被害に遭ったのは壱岐市内に住む70代の男性です。 警察によりますと、3月8日、愛知県警察官を名乗る男から電話で「あなたが事件の犯人で逮捕状が出ており、誰かに言えばあなたを逮捕しなければならない」などと言われました。 その後、名古屋高裁の検事を名乗る男からはテレグラムの電話機能で、「銀行で口座を作り売