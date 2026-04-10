京都・祇園で車が暴走し19人が死傷した事故から4月12日で14年。現場近くの寺で法要が営まれました。 2012年4月、京都・祇園の繁華街で軽ワゴン車が暴走し交差点に突っ込み歩行者をはね、7人が死亡、12人が重軽傷を負いました。車を運転していた当時30歳の男も死亡しましたが、持病のてんかんの発作が事故の原因とされています。 12日で事故から14年になることにともない、現場近くの寺では10日、法要が営まれ、地元の保育