行方不明１９日目…元兵庫県警幹部の見立ては？ 京都・南丹市の小学６年・安達結希さんが行方不明になってから１９日目。これまでの捜索では「通学用かばん」以外に有力な手がかりは見つかっていません。 【解説】京都男児行方不明シャベルで捜索も…今の局面は？ 警察はきょう１０日も約５０人態勢で市内全域を捜索。９日に捜索が行われた山でも、シャベルで地面を掘るなどの捜索が行われました。 長びく捜索…