現役を引退した大相撲の元幕内力士によるトーナメント戦で6月6日に予定されていた「ヤメ力士超相撲」（アリーナ立川立飛）の主催者は10日、開催の延期を発表した。理由は「制作体制の見直しおよび公演内容のさらなる充実を図るため」としている。新たな日程は未定。チケット代金は払い戻しとする。一日限りのイベントには、エストニア出身の元大関把瑠都や元関脇豊ノ島ら10人が出場を予定していた。