「中日−阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神先発の村上が、立ち上がりから超遅球を投じ、球場を沸かせた。初回、無死一塁から田中を遊直のダブルプレーに抑え、２アウトとすると、３番・ボスラーへの初球。完全に力を抜いた超スローボールを投じ、ストライク。大型ビジョンの球速表示は５９キロを掲示し、球場が大きくどよめいた。