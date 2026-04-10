Ｂ２ベルテックス静岡は１０日、今季ホーム最終戦となる福井（１１、１２日）戦に向けて会場となる、このはなアリーナで最終調整した。今季限りで現役引退を表明しているＰＦ加納誠也（３７）が全体練習で汗を流した。９日に誕生日を迎えたばかりの主将は「来てくれたお客さんに、加納らしいプレーを見てもらいたい」と意欲を示した。一時は、ホーム最終戦の出場が危ぶまれた。前節４日の熊本との第１戦。スタメンで出場し、第