横浜ＦＭのエースＦＷ谷村海那（２８）が１０日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節・ＦＣ東京戦（１１日・日産スタジアム）での“不敗神話継続弾”に意欲を示した。昨季途中にＪ２いわきから加入後、ここまで得点を決めれば８戦全勝中。前節の柏戦（０●３）は体調不良で欠場したが、今節から復帰見通しのストライカーは、横須賀市内での全体練習後に取材に応じ「体調は大丈夫です。任せてください。頑張ります」と力強く宣