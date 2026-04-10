横浜ＦＭは１０日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節・ＦＣ東京戦（１１日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。前節の柏戦は前半開始早々のＤＦキニョーネスの一発退場が響き、０―３で完敗。チームは前半戦を終えて３勝６敗の９位と下位に低迷していることもあり、後半戦の初戦のＦＣ東京戦から浮上を図りたいところ。後半戦初戦で対戦するＦＣ東京には、３月７日の対戦