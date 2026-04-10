◆パ・リーグ楽天―オリックス（１０日・楽天モバイルパーク）＝雨天中止＝オリックス・宮城大弥投手が出場選手登録を抹消された。９日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で左腕に違和感を訴え、６回途中で緊急降板。初めての箇所を痛めたという宮城は「まだ全然、分からない状態なので」と試合後に打ち明けていた。この日、大阪市内の病院を受診。左肘内側側副靱帯（じんたい）損傷と診断され、長期離脱となるもようだ。この日
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