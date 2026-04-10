アニメ「鬼滅の刃」の最新映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（２０２５年７月１８日から公開）が９日に上映を終えた。公開２６６日間で日本国内観客動員２７４５万５９６８人・興行収入（興収）４０２億１万９０００円、昨年８月から海外地域での公開も順次開始され、日本を含む全世界で累計観客動員９８５２万３１０人、総興収１１７９億１７５３万９３２９円（※各月実績＝ＵＳＤ＝を月間平均仲値で円