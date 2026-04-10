テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが、誕生日を迎えたことを“時差投稿”で報告した。１９９８年生まれの安藤アナは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「＃時差投稿パシャパシャもも！メガネ光ってるから外して！はいっ」と記し、赤いカーディガンを着て、バースデープレートを見つめるショットを投稿。「皆さんありがとうございます。実に的確な指示出しです」と続け、メガネを取って花束を抱えたカメラ目線の