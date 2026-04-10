６月に開幕する北中米Ｗ杯の担当審判員を巡り、韓国メディアから悲観的な声が上がっている。国際サッカー連盟は９日、Ｗ杯の担当審判員を発表。日本からは荒木友輔主審、三原純副審が選ばれた。今大会は参加チーム３２から４８に増加。史上最多となる主審５２人、副審８８人、ビデオ・アシスタント・レフェリー３０人を選出したが、韓国人審判員が名を連ねることはなかった。韓国メディア「ニューデーリー」は「韓国サッカー