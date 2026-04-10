◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１０日・横浜）＝雨天中止＝広島は２日連続、早くも今季３度目の雨天中止となった。９日に組み替えたばかりの先発ローテーションを再び変更。この日が登板予定だった床田寛樹投手は１２日のＤｅＮＡ戦に回ることになった。気持ちを切り替えたが、相手は同じ。「いい打者がそろっているし、爆発力がある。あした、しっかり見ようと思います」と淡々と語った。また、９日の巨人戦（マツダ