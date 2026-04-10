第67回九州地区高等学校軟式野球大会 組み合わせ決定 春の九州軟式高校野球2026 「第67回九州地区高等学校軟式野球大会」の組み合わせが決まりました。 大会は2026年4月17日（金）から4月21日（火）にかけて、鹿児島市の鴨池公園野球場で開催されます。 開幕日となる4月17日の午後4時からは開会式が行われ、鹿児島県代表の鹿児島実業高校の宮内 陽基 主将が、選手宣誓を務めます。 今大会の試合日程と組み合わせは以下の