子どもから大人まで大人気のドラクエキャラクター「スライム」が、この春かわいいおまんじゅうになって登場します！青柳総本家の期間限定商品「スライムまんじゅう」とは？スライムまんじゅうは、東海地方初開催のイベント「ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞」に合わせて青柳総本家より2026年4月17日（金）〜7月31日（金）の期間限定で販売される商品。愛知県にある青柳総本家4店舗のほか、名古屋駅内のショップ、空港、愛知