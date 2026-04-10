緊迫する中東情勢の影響で続く、原油の高騰と供給不安。その影響は、鉄道や子供たちの学校生活に欠かせないランドセルにまで及んでいます。 ■年間約4億円の赤字の中…軽油の入札が不調に 岐阜県美濃加茂市と郡上市を結ぶ長良川鉄道。1986年に開業し利用者数は年間77万人余りで、“山間地域の足”であるとともに、観光列車としても親しまれています。 11両ある列車は、すべてがディーゼル車。電車で
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