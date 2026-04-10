高市政権が社会保障と税の一体改革の目玉と位置付ける「給付付き税額控除」の創設に向け、超党派による「社会保障国民会議」の議論がスタートした。夏前の中間取りまとめを目指すが、自民党内でこれまで検討してきた制度でないばかりか、政府内でも「どんな制度案があり得るのか見当が付かない」（厚生労働省幹部）と困惑の声が上がる。 給付付き税額控除は、税や社会保険料の負担に苦しむ中低所得者に対し、正確に所得