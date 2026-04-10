東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 25893.54（+141.14+0.55%） 中国上海総合指数 3986.23（+20.05+0.51%） 台湾加権指数 35417.83（+556.67+1.60%） 韓国総合株価指数 5858.87（+80.86+1.40%） 豪ＡＳＸ２００指数 8960.61（-12.59-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77446.19（+814.54+1.06%） １０日のアジア株は総じて上昇。イスラエルとレバノンが和平交渉を始めるとの報道